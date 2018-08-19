Известная российская певица и композитор Рита Дакота заявила, что друзья Влада Соколовского намеренно распространяют слухи о ней из чувства мести. Ранее стало известно, что артисты разводятся.

В СМИ на днях появились сообщения о том, что якобы Рита знала об изменах супруга уже давно, однако ждала подходящего момента, чтобы привлечь к себе внимание общественности и прессы. Дакота убеждена, что приятели Соколовского не могут смириться с тем, что она публично рассказала правду о муже, а не ушла молча.

Певица уточнила, что в дальнейшем журналистам могут предоставить еще более неприглядные "версии" случившегося, поскольку друзья Влада, по ее мнению, являются непорядочными людьми, передает "7 Дней".