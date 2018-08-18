"Она влюбилась, она не виновата", стало известно имя любовницы мужа Риты Дакоты

Когда Рита Дакота рассказа о многочисленных изменах супруга Влада Соколовского, многие подписчики принялись гадать, о ком идет речь, кто эта таинственная разлучница. Но обиженная женщина практически сразу объявила, что речь идет не об одной даме – любовниц у музыканта было много.

«Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом», – рассказывала ранее Рита.

И все же фолловеры не оставляли попытки «вычислить» хотя бы одну из них. Разоблачения не заставили себя долго ждать. Один из подписчиков с анонимным ником обнародовал имя блогера Юлии Железныковой, сообщив, что именно с ней неверный супруг весело проводил время и пожелала ей «гореть в аду». «Бумеранг не заставит себя ждать! Двигайся только вперед!", – обратился он к Рите Дакоте.









Реакция Риты только убедила подписчиков в правоте анонимного доброжелателя. Она не стала отрицать любовную связь между Instagram-моделью и своим мужем, а лишь попросила не клеймить девушку позором. «Умоляю, не надо желать ей зла. Она просто влюбилась. Она не виновата», – объяснила свою позицию певица. Кроме того, Дакота утверждает, что речь не идет об одном мимолетном увлечении. "Дело не в ней, кроме нее были десятки, десяяяяяятки женщин...", – сообщила она. Многие сразу заметили, что девушка, с которой Владу Соколовскому приписывают роман, по типажу очень похожа на саму Риту Дакоту, пишут "Дни.ру"

Певица в последнее время неустанно повторяет, что горькая правда изменила ее жизнь и заставила на многие вещи посмотреть по-другому. Она надеется, что эта боль сделает ее сильнее и мудрее. А пока она сообщает подписчикам, которые переживают за нее, что «жива и здорова, не в депрессии или в запое, не в монастыре и не в Тундре».

Более того, ей удалось найти в себе силы принять ситуацию и полюбить себя. «Вспоминаю тот страшный день, когда я узнала всё это...Сейчас я будто бы сверху смотрю на эту глупую раздавленную Риту, которая глушила свою боль слезами, алкоголем и сигаретами, и в этой агонии твёрдо решила «бороться» со всеми теми «недостатками», из-за которых мужчина может променять свою женщину и мать своего ребёнка на безликий водоворот пустых похожих друг на друга «идеальных женщин». Тогда я в агонии во всех красках планировала, как закроюсь в спортзале и кабинете косметолога, сделаю себе идеальное тело, идеальное лицо, идеальные волосы, идеальный гардероб, буду ходить даже в магазин за продуктами на каблуках и в кружевном белье. Мне так хотелось, чтобы он пожалел», - рассказала певица о своих переживаниях, с которыми сталкивается почти каждая преданная женщина.

Но случилось обратное. Женщина смогла посмотреть на себя иными глазами и понять, что погоня за совершенством приносит только проблемы и неуверенность в себе. «Я вдруг, возможно впервые в своей жизни, полюбила себя, то настоящее в себе, что я отрицала и подавляла эти годы в погоне за картинкой, которая нравится мужу. Я полюбила себя своём лишнем весе, в настоящем взрослом лице женщины, даже без косметики», - написала она.

Так же исполнительница рассказала, что многие ее концерты отменены, поскольку работать в таком состоянии она просто не может и если публика не готова это понять, то может сдать билеты. «Если вы ждёте от меня феерического шоу, его не будет, я его не подготовила, потому что я не достаточно сильная или не достаточно карьеристка. Про новые песни: вероятно, я спою о том, что чувствую, когда придёт время и появятся силы, сейчас это последнее, о чем я хочу думать и на что растрачиваться», - призналась девушка.

Стоит сказать, что один из друзей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, а супруги разыгрывают народ.