В США погибла вокалистка хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус

В США погибла Джилл Джанус - вокалистка американской хеви-метал-группы Huntress. Певице было 43 года. О гибели Джилл Джанус информируют американские СМИ со ссылкой на родственников и музыкантов группы Huntress.

По данным CBS News и Associated Press, 16 августа Джилл Джанус покончила с собой в пригороде Портленда, штат Орегон.

По некоторым данным, вокалистка хеви-метал-группы Huntress страдала психическими расстройствами.



Джилл Джанус называли одной из самых красивых женщин в мире рок-музыки. "Ужасная мысль о том, что я никогда больше ее не увижу, вызывает у меня страшные эмоции. Надеюсь, ты найдешь покой, который не смогла найти на этой планете", - написал на своей странице в Facebook Блейк Мил - коллега исполнительницы по группе и бойфренд, с которым вокалистка прожила девять лет.

Джанус в 2009 году перенесла операцию. У нее был диагностирован рак.

Группа Huntress была создана в Лос-Анджелесе в 2009 году.