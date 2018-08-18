Жириновский против Киркорова. Его песня разлагает молодежь!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ополчился на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Его удивляет, как подобное творчество, пропагандирующие алкоголь и наркотики, вообще может появляться в эфире российских радиостанций.

Он заявил, что такие песни разлагают молодежь. «Чтобы как-то ещё разлагающе действовать на молодёжь, появилась песня Киркорова про мартини "Цвет настроения синий". Ребёнок думает: "А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?" Ведь дети хотят всё попробовать», - возмутился политик во время круглого стола «Москва глазами молодых москвичей».

По словам Жириновского, следует запретит транслировать в радиоэфире песни с «сомнительной тематикой». И депутат уже даже направлял письма с просьбой убрать из ротации на радиостанциях некоторые из них.

«Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», - цитирует риторический вопрос возмущенного Жириновского life.ru