Жириновский против Киркорова. Его песня разлагает молодежь!
18 августа 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ополчился на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Его удивляет, как подобное творчество, пропагандирующие алкоголь и наркотики, вообще может появляться в эфире российских радиостанций.
Он заявил, что такие песни разлагают молодежь. «Чтобы как-то ещё разлагающе действовать на молодёжь, появилась песня Киркорова про мартини "Цвет настроения синий". Ребёнок думает: "А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?" Ведь дети хотят всё попробовать», - возмутился политик во время круглого стола «Москва глазами молодых москвичей».
По словам Жириновского, следует запретит транслировать в радиоэфире песни с «сомнительной тематикой». И депутат уже даже направлял письма с просьбой убрать из ротации на радиостанциях некоторые из них.
«Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», - цитирует риторический вопрос возмущенного Жириновского life.ru
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