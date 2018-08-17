Сын Рудковской и Плющенко подрался в ресторане
17 августа 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил драку в ресторане из-за девочки. Потасовку запечатлели камеры видеонаблюдения, а мама разместила в социальной сети.
Александр хотел девочку погладить по щеке, но другой мальчик ему этого не позволил. За что и получил. В комментариях отмечают, что вообще-то Яне Рудковской нужно было объяснить сыну, что гладить чужих малышей можно только с разрешения их родителей. А кто-то отмечает, что его порыв погладить ребенка говорит о его доброте. Мальчику явно нужны братик или сестричка.
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