Полиция аэропорта Симферополя опровергла дебош. Панин решил остаться в Крыму
17 августа 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
В линейном отделе полиции в аэропорту Симферополь сегодня уточнили информацию об инциденте на борту самолёта с участием актёра Алексея Панина. Очевидцы в четверг поздно вечером рассказали, что скандально известный актёр устроил на борту самолёта, вылетавшего из Симферополя в Москву, дебош.
Люди на два часа позже вернулись с полуострова в Москву. Со слов пассажиров рейса, Алексей Панин находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался слушать бортпроводников.
Однако сотрудники полиции рассказали, что самолёт, который из Симферопольского аэропорта должен был вылететь во Внуково, вернули из-за того, что Панин передумал лететь и захотел остаться в Крыму. Информацию о пьяном дебоше в полиции назвали неправдой, - сообщает РБК.
У правоохранительных органов претензий к Панину нет, а вопросы, связанные с задержкой рейса, будет с ним решать авиакомпания.
Согласно информации онлайн-табло международного аэропорта Симферополь, самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Москву в 22:40, но вылетел в 00:41, с опозданием на два часа. Соответственно, и с опозданием по времени совершил посадку во Внуково.
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