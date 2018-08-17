Полиция аэропорта Симферополя опровергла дебош. Панин решил остаться в Крыму

В линейном отделе полиции в аэропорту Симферополь сегодня уточнили информацию об инциденте на борту самолёта с участием актёра Алексея Панина. Очевидцы в четверг поздно вечером рассказали, что скандально известный актёр устроил на борту самолёта, вылетавшего из Симферополя в Москву, дебош. Очевидцы сообщают, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета

Люди на два часа позже вернулись с полуострова в Москву. Со слов пассажиров рейса, Алексей Панин находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался слушать бортпроводников.

Однако сотрудники полиции рассказали, что самолёт, который из Симферопольского аэропорта должен был вылететь во Внуково, вернули из-за того, что Панин передумал лететь и захотел остаться в Крыму. Информацию о пьяном дебоше в полиции назвали неправдой, - сообщает РБК.

У правоохранительных органов претензий к Панину нет, а вопросы, связанные с задержкой рейса, будет с ним решать авиакомпания.

Согласно информации онлайн-табло международного аэропорта Симферополь, самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Москву в 22:40, но вылетел в 00:41, с опозданием на два часа. Соответственно, и с опозданием по времени совершил посадку во Внуково.