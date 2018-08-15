Единственная дочь артиста Евгения Петросяна Викторина рассказала об отношениях с отцом и своём отношении к его разводу с Еленой Степаненко. Взрослая дочь юмориста давно живет с мужем и детьми в США. По признанию женщины, они взрослые люди и личную жизнь с отцом не обсуждают. Степаненко наняла адвоката Путина, чтобы биться с Петросяном за 1,5 миллиарда

И вообще общение их довольно скупое. Он поздравляет её с праздниками, она в ответ тоже поздравляет отца. Но из окружения Викторины известно, что она не ожидала развода отца со Степаненко.

Своему единственному ребёнку Петросян когда-то приобрел квартиру на Манхэттене. "Мир новостей" пишет, что Викторина не претендует на имущество знаменитого отца.

В США Викторина Петросян работает, она занимается выставками и русской сувенирной продукцией. Когда дочь уехала в США, отец на нее сильно обиделся. А с мачехой у дочери Петросяна отношения хорошие. Внуков юмориста Елена Григорьевна считала и своими внуками.