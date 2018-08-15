Взрослая дочь Петросяна о разводе отца: "В личную жизнь друг друга мы не лезем"
15 августа 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Единственная дочь артиста Евгения Петросяна Викторина рассказала об отношениях с отцом и своём отношении к его разводу с Еленой Степаненко. Взрослая дочь юмориста давно живет с мужем и детьми в США. По признанию женщины, они взрослые люди и личную жизнь с отцом не обсуждают.
И вообще общение их довольно скупое. Он поздравляет её с праздниками, она в ответ тоже поздравляет отца. Но из окружения Викторины известно, что она не ожидала развода отца со Степаненко.
Своему единственному ребёнку Петросян когда-то приобрел квартиру на Манхэттене. "Мир новостей" пишет, что Викторина не претендует на имущество знаменитого отца.
В США Викторина Петросян работает, она занимается выставками и русской сувенирной продукцией. Когда дочь уехала в США, отец на нее сильно обиделся. А с мачехой у дочери Петросяна отношения хорошие. Внуков юмориста Елена Григорьевна считала и своими внуками.
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