Рената – мое все, Земфира рассказала об отношениях с Литвиновой

41-летняя рок-исполнительница Земфира Рамазанова считается одной из самых одиозных фигур отечественного шоу-бизнеса. Она практически не дает интервью, а когда общается, то создается ощущение вечной недосказанности, личную жизнь предпочитает держать в тайне, от этого в Сети появляется еще больше нелепых слухов и сплетен.

Однако в последнее время певица все больше и больше идет на контакт со своими преданными поклонниками и обсуждает в социальных сетях современную музыку и свои творческие планы. Недавно Земфира честно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой и о своем желании взять тайм-аут и уйти со сцены. «Я устала петь. Я не хочу петь, чтобы зарабатывать деньги. Я хочу творить. Вот такое простое и сложное желание», — призналась певица своим фанатам. Тем не менее она сообщила, что поклонникам не стоит расстраиваться, поскольку Земфира вовсе не собирается навсегда уходить из музыки, а в самое ближайшее время и вовсе планирует записать альбом.

Рассказала Земфира и об отношениях с Ренатой Литвиновой, насколько это было откровенно, поклонники спорят до сих пор. Многие по-прежнему уверены, что между рок-звездой и актрисой существуют некие отношения романтического характера, хотя Земфира утверждает обратное. «Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень сильно уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная», — подчеркнула Земфира Талгатовна.

Общение с Ренатой дает певице огромны творческий импульс. Именно Литвинова помогала ей снимать многие клипы, а в благодарность артистка писала саундтреки к ее фильмам. «Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Рената — мое все, и меня бы не было без нее», - цитирует Земфиру издание «СтарХит».