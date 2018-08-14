Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после рождения дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая на днях родила дочь, рассказала о своем состоянии. Знаменитость, которая тщательно скрывала беременность, поздравили огромное количество отечественных звезд.

Среди прочих Кудрявцевой теплые слова написала певица Ирина Салтыкова, которая поинтересовалась, все ли у Леры хорошо. Телеведущая ответила словами "уже да", из чего можно сделать вывод, что новоиспеченная мать двоих детей уже пришла в себя после родов.

Как сообщает "7 Дней", Лера Кудрявцева призналась, что пока не рассталась с лишними килограммами. Она написала своему коллеге-оператору, чтобы он не удивлялся, когда увидит ее поправившейся.

Отметим, что недавно телеведущая также стала бабушкой. У ее сына Жана родился мальчик, которого назвали Львом.