В Литве потребовали включить репера Тимати в список нежелательных в стране лиц

Депутат Сейма от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Лауринас Касчюнас потребовал МИД Литвы включить российского рэпера Тимати в список нежелательных в стране лиц за действия в поддержку политики России по Крыму.

Депутат изучил график артиста и обнаружил, что весной этого года музыкант участвовал в концерте, который был посвящен годовщине воссоединения Крыма и России. Помимо этого, Тимур Юнусов выступал на Крымском полуострове неделю назад, передают «Известия». По мнению народного избранника, артист поддерживает агрессивную политику Российской Федерации.

«Все это ясно показывает, что Тимур Юнусов поддерживает агрессивную политику России и аннексию Крыма. И это как раз один из факторов при формировании списка нежелательных в Литве лиц», — пояснил он.