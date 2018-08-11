Директор певицы Лаймы Вайкуле прокомментировал высказывание артистки о Крыме
11 августа 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Директор певицы Лаймы Вайкуле прокомментировал высказывание артистки о Крыме. По его словам, каждый человек воспринимает такое утверждение в меру своей испорченности.
«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», - приводит слова директора певицы радиостанция «Говорит Москва».
Напомним, что сегодня Лайма Вайкуле выступила с заявлением, что ни за какие деньги она не будет выступать на территории Крымского полуострова. Певица напомнила, что она является жительницей европейского государства, а им «запрещено посещать Крым».
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