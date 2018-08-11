Поклонники наконец узнали, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова
11 августа 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова пришли в восторг, впервые увидев лицо их дочери Анастасии. Звездные родители не показывают четырехлетнюю девочку широкой публике.
На снимке дочка артистов сидит на плечах у папы и нежно обнимает его. Глаза Анастасии закрыты, однако это не помешало фанатам рассмотреть тонкие черты лица малышки.
Многие отметили, что девочка унаследовала мамину красоту: у нее светлые волосы и брови, темные ресницы и аккуратный нос. Подписчики пожелали Кристине, чтобы ее дочь росла счастливой и здоровой. Некоторые попросили актрису перестать скрывать лицо Анастасии и наконец показать маленькую красотку в соцсети.
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