Поклонники наконец узнали, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова

Поклонники актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова пришли в восторг, впервые увидев лицо их дочери Анастасии. Звездные родители не показывают четырехлетнюю девочку широкой публике.

На снимке дочка артистов сидит на плечах у папы и нежно обнимает его. Глаза Анастасии закрыты, однако это не помешало фанатам рассмотреть тонкие черты лица малышки.

Многие отметили, что девочка унаследовала мамину красоту: у нее светлые волосы и брови, темные ресницы и аккуратный нос. Подписчики пожелали Кристине, чтобы ее дочь росла счастливой и здоровой. Некоторые попросили актрису перестать скрывать лицо Анастасии и наконец показать маленькую красотку в соцсети.