Актриса Елена Ксенофонтова призвала молиться за Марию Симдянкину. 32-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" борется с серьезным заболеванием. Вчера утром в СМИ появилась информация о том, что Мария находится в состоянии комы. Актриса Мария Симдянкина впала в кому после операции

Елена Ксенофонтова уточнила информацию о состоянии коллеги. Ксенофонтова и Симдянкина вместе снимались в популярном ситкоме "Счастливы вместе". Ксенофонтова переживает сейчас за Марию.

Почти ровно сутки назад Елена написала в Инстаграм, что Маша вышла из комы, открыла глаза. Симдянкина ранее перенесла операцию и впала в кому.

"Вечером врачи сказали, что собираются отключать от аппаратов немедленно, так как реакции организма на реанимационные действия нет больше трех дней. Машиной маме удалось уговорить..., чтобы дочь не отключали до утра", - рассказывает Ксенофонтова. Все время в больницей с Машей находится ее мама.

Ей удалось уговорить, чтобы дочь не отключали до утра. По словам Елены, врачи согласились и "позволили матери остаться со своим ребенком". "И мы начали звать. Она так, я по телефону. И молиться. И вы стали звать и молиться", - переживала всю ночь со среды на четверг Ксенофонтова.

"В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление... Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу... Пятнадцать минут назад она задышала. Сама!!! ИВЛ отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться. Она крайне истощена", - рассказала вчера утром Елена Ксенофонтова. "Спасибо вам, люди, за ваши молитвы!!! А чудеса то случаются. Ждем и молимся дальше", - призвала актриса.

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official)8 Авг 2018 в 10:20 PDT

"Огромное спасибо всем, кто поддержал и продолжает поддерживать своими молитвами Машу. Вы часть чуда, которое произошло сегодня. Она очнулась. Состояние тяжелое, но она дышит. Самостоятельно дышит. А дальше... будем бороться дальше", - пишет Елена.