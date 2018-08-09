Актриса Мария Симдянкина впала в кому после операции

Актриса популярных сериалов Мария Симдянкина три дня назад перенесла операцию, после которой впала в кому. Врачи собирались отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, но сегодня утром появилась надежда.

Два года назад Марии Симдянкиной поставили страшный диагноз. С тех пор 32-летняя актриса борется за жизнь. О сегодняшнем состоянии Марии рассказала ее подруга Елена Ксенофонтова.

«Три дня назад Мария перенесла операцию, после которой впала в кому. У нее отказали сердце, почки, легкие. Прогнозы врачей были неутешительны. Они даже собирались отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения. Но сегодня ночью у нее стало подниматься давление, заработало сердце, утром она задышала сама. Теперь ей подают кислород через маску. Только бы у нее хватило сил проснуться!», - рассказала подруга актрисы.

Елена не стала называть диагноз подруги, лишь обозначила, что он «тяжелейший». Она сейчас помогает семье Марии пережить этот сложный период и продолжает молиться за ее выздоровление, сообщает «СтарХит».