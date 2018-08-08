Фото телеведущей Ксении Собчак в кружевном платье стало предметом обсуждения в Instagram. Собчак с семьей отдыхает на Сардинии и наряжается каждый вечер в новые платья. То ли под платье Ксения не надела нижнее белье, то ли оно без чехла. Но платье просвечивает, кое-что видно. Певица Натали опубликовала фото в шортиках

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)6 Авг 2018 в 6:57 PDT

Ксению Собчак считают одной из главных российских модниц. Но на это раз у ее поклонникоа появились сомнения. Многим образ телеведущей, которая пыталась стать президентом РФ, не понравился, платье назвали вульгарным. И пристыдили Собчак: "Ксения, это неприлично", "Лифчик забыла надеть", "А где нижнее белье, кандидат в президенты?", "Ксюша,тебя так много!!!!!!Могла бы быть скромнее!!!!!Тебе не кажется???Скромность украшает человека!!!!!Или это не про тебя?????". Но преданные поклонники Ксении уверены: "Просто красивая женщина!", "Заманчивое платье от подруг".

Интересно, как бы отреагировали модные критики?

"Отправила мужа с сыном к морю, а сама надела любимое платье и собираюсь к подружкам)", - вот так отдыхают современные женщины.