Адвокат Петросяна высказался об аресте имущества юмориста
8 августа 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сегодня высказался об аресте имущества артиста и его жены Елены Степаненко. О том, что это произошло стало известно в минувший вторник, 7 августа.
Жорин, представляющий интересы Евгения Вагановича, отметил, что часть имущества Петросяна и Степаненко была арестована еще на прошлом заседании суда, однако это является абсолютно нормальной и стандартной процедурой, передает teleprogramma.pro.
По словам юриста, подобные меры принимаются для того, чтобы ни одна из сторон за время бракоразводного процесса не осуществила незаконную продажу или передачу тех или иных ценностей другим гражданам. Сергей Жорин, однако, не смог назвать перечень арестованного имущества, уточняет "СтарХит".
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