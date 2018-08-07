Поклонники подозревают, что звезда популярного ситкома "Папины дочки" в скором времени станет матерью во второй раз. Речь идет об актрисе Дарье Мельниковой, которая сыграла роль спортсменки Жени.

В сети появились фотографии, на которых Дарья запечатлена в черном свободном платье. На некоторых кадрах кажется, что она действительно набрала вес в области живота. Интересно, что на своей страничке в соцсети Мельникова публикует только те снимки, на которых не видна ее фигура, передает "7 Дней".

Напомним, что актриса замужем за своим коллегой Артуром Смольяниновым. У пары подрастает сын – недавно мальчик, названный в честь отца Артуром, пошел в детский сад.