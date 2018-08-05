Святослав Ещенко признался, что два года не живет с женой, они скоро разведутся

Артист эстрады Святослав Ещенко неожиданно признался, что два года не живет с женой, они готовятся к разводу. Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщив о разводе и разделе имущества, наделали много шума в сети.

Их поклонники переживают, что они прожили в браке 30 лет и теперь разводятся. Но, как оказалось, они уже не живут вместе 15 лет. 72-летний Петросян признался, что действительно они с Еленой Григорьевной расторгают брак, но он надеется договориться по разделу имущества, сохранить хорошие отношения с супругой и особенно рабочие. Степаненко претендует на 80 процентов совместно нажитого в браке с Петросяном имущества, оцененного в 1,5 миллиарда рублей.

47-летний Святослав Ещенко сейчас вместе с Евгением Вагановичем гастролирует в Сочи. По его словам, Петросян, как всегда, "на позитиве", - сообщает wday.ru.

Ещенко и признался, что о сам сейчас в состоянии бракоразводного процесса. Но у него настроение не бодрое. Он разводится с супругой Ириной. Их сыну 3 ноября исполнится 18 лет. "Мы вместе прожили 20 лет, но она меня мучает и выносит мне мозг. Мне очень с ней тяжело. Это не спонтанное решение: мы проверили свое намерение расторгнуть брак, прожив уже два года раздельно", — рассказал артист.

Ещенко знает, что когда дети старше 18 лет, то развод оформить легче, можно без суда. Он ждет, когда Нараду исполнится 18 лет. Сын и дочь от первого брака Ирины, которую Ещенко принял как родную, родителей не отговаривали.

Про Петросяна говорят, что у него романтические отношения с 29-летней помощницей. А Ещенко считает себя старым для новых отношений с женщиной.