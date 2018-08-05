Лариса Гузеева показала интересное фото своей дочери
5 августа 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с большой любовью рассказывает о своих самых близких людях, особенно о маме, дочери и сыне. Дочь Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова выросла настоящей красавицей. Новое фото Ольги, которую в семье называют Лёлей, дало повод поклонникам актрисы высказать свои мысли.
Лариса выложила фото, на котором её 18-летняя дочь позирует в образе художницы Фриды Кало. Возможно, девушка участвовала в фотосессии. "Красивая девушка, очень профессиональное фото, хорошая работа стилиста. Задумка шикарная", "Красивое фото!", "Очень красивая и утонченная!!!", - пишут в комментариях подписчики и отмечают, что девушка красотой пошла в маму. Но некоторые комментаторы находят сходство Ольги с папой.
А Гузеева подписала это фото дочки" "Моё счастье". Как и следующее: "Моё продолжение, моё счастье!" Актриса впомнила, что когда-то она носила "клеша от бедра", а теперь такие брюки у дочери. "У Лёльки хороший вкус- отбирает у меня всё самое лучшее. А ваши любимые чада любят мамины вещи?", - спрашивает актриса и своих поклонников. "Вообще нормальная ситуация! когда вкусы совпадают с дочкой это ж счастье!!!!!", - отвечают подписчики своему кумиру. Но люди разные. Одна дама написала, что её дочь ни за что не наденет мамины вещи.
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