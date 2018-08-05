Поклонники Алсу восхитились молодостью и красотой ее мамы

Мама известной певицы Алсу поразила поклонников певицы своей молодостью и цветущим видом. Артистка опубликовала снимок с Разией Исхаковной в день ее рождения на своей страничке в соцсети Instagram.

В комментариях Алсу отметила, что мама – это тот человек, который может заменить всех, однако ее не заменит никто. Певица выразила ей благодарность за все и поздравила с праздником.

Фолловеры отметили, что мать артистки больше напоминает ее сестру или подругу. У Разии Исхаковны на фотографии очень гладкая кожа, красивые волосы и умело подобранный макияж. Поклонники Алсу убеждены, что прекрасные гены достались ей именно от мамы.