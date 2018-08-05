Подписчики Анастасии Волочковой в соцсети Instagram заподозрили балерину в злоупотреблении фотошопом. Причиной для нападок стал недавний снимок звезды, на котором она запечатлена в репетиционном зале.

Анастасия позирует в обтягивающем спортивном костюме и туфлях на каблуках. Многие отметили, что правая нога артистки выглядит неправдоподобно тонкой, вследствие чего общий силуэт танцовщицы кажется несуразным. Некоторые фолловеры заявили, что Волочкова захотела резко "постройнеть" и поэтому прибегла к помощи фотошопа. Особенно внимательные пользователи соцсети заявили, что даже видят искривления стен, которые свидетельствуют о применении особой программы.

Преданные фанаты балерины решили защитить ее и призвали недоброжелателей не завидовать фигуре Анастасии, а заняться своей.