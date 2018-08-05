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На Анастасию Волочкову "напали" из-за подозрений в злоупотреблении фотошопом

5 августа 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

На Анастасию Волочкову "напали" из-за подозрений в злоупотреблении фотошопом
фото: globallookpress.com

Подписчики Анастасии Волочковой в соцсети Instagram заподозрили балерину в злоупотреблении фотошопом. Причиной для нападок стал недавний снимок звезды, на котором она запечатлена в репетиционном зале.

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Анастасия позирует в обтягивающем спортивном костюме и туфлях на каблуках. Многие отметили, что правая нога артистки выглядит неправдоподобно тонкой, вследствие чего общий силуэт танцовщицы кажется несуразным. Некоторые фолловеры заявили, что Волочкова захотела резко "постройнеть" и поэтому прибегла к помощи фотошопа. Особенно внимательные пользователи соцсети заявили, что даже видят искривления стен, которые свидетельствуют о применении особой программы.

Преданные фанаты балерины решили защитить ее и призвали недоброжелателей не завидовать фигуре Анастасии, а заняться своей.

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