Петросян подтвердил информацию о разводе с Еленой Степаненко

Евгений Петросян прокомментировал появившуюся в прессе информацию о разводе со своей супругой, актрисой юмористического жанра Еленой Степаненко. Супруги намерены делить совместно нажитое имущество в суде. Юмористы Петросян и Степаненко раздельно живут уже 15 лет

«Определенный этап совместной жизни завершен. Но я очень надеюсь, что между мной и Еленой Григорьевной сохранятся взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество», - сказал Евгений Ваганович.

Ранее стало известно, что 6 августа в Хамовническом суде Москвы состоится рассмотрение дела о разделе совместно нажитого в браке имущества супругов Петросяна и Степаненко. За тридцать лет совместной жизни супруги нажили имущества на сумму около полутора миллиардов рублей, сообщают «Вести».