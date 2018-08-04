Петросян подтвердил информацию о разводе с Еленой Степаненко
4 августа 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Евгений Петросян прокомментировал появившуюся в прессе информацию о разводе со своей супругой, актрисой юмористического жанра Еленой Степаненко. Супруги намерены делить совместно нажитое имущество в суде.
«Определенный этап совместной жизни завершен. Но я очень надеюсь, что между мной и Еленой Григорьевной сохранятся взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество», - сказал Евгений Ваганович.
Ранее стало известно, что 6 августа в Хамовническом суде Москвы состоится рассмотрение дела о разделе совместно нажитого в браке имущества супругов Петросяна и Степаненко. За тридцать лет совместной жизни супруги нажили имущества на сумму около полутора миллиардов рублей, сообщают «Вести».
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