Юмористы Петросян и Степаненко раздельно живут уже 15 лет

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 15 лет не живут вместе. У каждого из них своя жизни, а значит вопрос о расторжении брака вполне закономерное решение и назрело оно давно.

В принципе в разводе нет ничего особенного, 30 лет совместной жизни, из которых, половина вовсе и не были таковой, все равно срок приличный. Если бы не одно «но»: мирно разойтись у наших публичных персон ну никак не получается. Начинается дележка собственности и денег, всплывают интимные подробности, перетряхивается все грязное белье, достаются скелеты из шкафов. Иск на раздел имущества подала именно Елена Степаненко.

«Она подала иск в суд, а потом какое-то время продолжала договариваться о подписании мирового соглашения. Абсурд полный», — цитирует адвоката Перосяна «СтарХит». Сам Петросян предложил супруге разделить все совместно нажитое непосильным трудом имущество 50 на 50, но Степаненко требует все 80%. А это немалая сумма, если учесть, что как пишет ТАСС, общее имущество артистов оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Пока не понятно, насколько связан иск Степаненко с тем фактом, что в прессе появлялась информация о изменах знаменитого юмориста. По некоторым данным, новая пассия Евгения Вагановича - его 29-летняя ассистентка Татьяна Брухунова, с которой его часто видят в ресторанах, дорогих магазина и на отдыхе.

«Говорят, Евгений Ваганыч был всегда тот ещё ходок по прекрасному полу. Несколько лет назад он почти успокоился, но стало лишь хуже - вместо череды зрительниц «Аншлага», появилась одна постоянная любовница. Отношения зашли так далеко, что бабушка Степаненко почувствовала угрозу своему материальному положению, и имущество попилить пополам самое время. В общем, баба Лена поступает совершенно правильно: чуваку с маразмом и деменцией доверять нельзя», - как всегда в своем стиле прокомментировала ситуацию с разводом скандальная блогер Лена Миро.