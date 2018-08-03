Бузова даст попробовать свои булочки
3 августа 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова решила выпускать выпечку под собственным брендом. Она приобрела небольшую пекарню, которая расположена на территории Подмосковья.
Хлеб печь Ольга планирует черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. А попробовать его можно будет в ресторане певицы.
Спрос на хлебобулочные изделия никогда не пропадает, ведь граждане «не представляют жизни без них», считает Ольга. Бузова теперь планирует больше времени отдавать бизнесу, рассказала она журналистам.
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