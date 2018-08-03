Бузова даст попробовать свои булочки

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова решила выпускать выпечку под собственным брендом. Она приобрела небольшую пекарню, которая расположена на территории Подмосковья.

Хлеб печь Ольга планирует черный, серый и зерновой – со злаками и отрубями. А попробовать его можно будет в ресторане певицы.

Спрос на хлебобулочные изделия никогда не пропадает, ведь граждане «не представляют жизни без них», считает Ольга. Бузова теперь планирует больше времени отдавать бизнесу, рассказала она журналистам.