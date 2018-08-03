Бывшая девушка Егора Крида Ксения Дели показала первое фото своей дочки

Бывшая девушка рэпера Егора Крида модель Ксения Дели родила дочь своему мужу - миллиардеру и показала первое фото новорожденной дочки. О том, что экс-возлюбленная станет мамой, стало известно в минувшем мае.

Модель вышла замуж за 64-летнего египтянина Оссама Фати Раба Аль-Шарифа два года назад. 150 гостей гуляли на роскошной свадьбе на греческом острове Санторини. Мало кто верил в искренность чувств Ксении. Но она рассказывала о настоящей любви.

Будучи беременной Дели выкладывала в Инстаграм фото с мужем. Пара живет в Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Муж модели с нетерпением ждал появления на свет дочери.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli)24 Июл 2018 в 11:15 PDT

И вот он с любовью рассматривает свою крошечную девочку.