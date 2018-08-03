Бывшая девушка Егора Крида Ксения Дели показала первое фото своей дочки
3 августа 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая девушка рэпера Егора Крида модель Ксения Дели родила дочь своему мужу - миллиардеру и показала первое фото новорожденной дочки. О том, что экс-возлюбленная станет мамой, стало известно в минувшем мае.
Модель вышла замуж за 64-летнего египтянина Оссама Фати Раба Аль-Шарифа два года назад. 150 гостей гуляли на роскошной свадьбе на греческом острове Санторини. Мало кто верил в искренность чувств Ксении. Но она рассказывала о настоящей любви.
Будучи беременной Дели выкладывала в Инстаграм фото с мужем. Пара живет в Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Муж модели с нетерпением ждал появления на свет дочери.
И вот он с любовью рассматривает свою крошечную девочку.
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