В сети обсуждают фото Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке
3 августа 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают фото ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке из живых цветов. Поклонники народного артиста предположили, что Цискаридзе женился.
На фото Николай Максимович в торжественном костюме и белоснежной рубашке с огромным букетом роз в руках.
Платье девушки напоминает свадебное, но такие сейчас надевают девушки и на выпускные вечера. Фото появилось в Инстаграм артиста балета, Цискаридзе является активным блогером. Пользователи решили, что танцор, наконец-таки, связал себя узами брака, - сообщает teleprogramma.pro. Они нашли, что Николай и его спутница – прекрасная пара, и у них будут замечательные наследники.
Но подписчики артиста быстро разобрались в ситуации. "С выпускницей! Будущей звездой РУССКОГО БАЛЕТА!", "студентка выпускница!!!", "С любимым педагогом ..", - подсказали в комментариях.
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