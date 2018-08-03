В сети обсуждают фото Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке

В сети обсуждают фото ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке из живых цветов. Поклонники народного артиста предположили, что Цискаридзе женился.

На фото Николай Максимович в торжественном костюме и белоснежной рубашке с огромным букетом роз в руках.

Платье девушки напоминает свадебное, но такие сейчас надевают девушки и на выпускные вечера. Фото появилось в Инстаграм артиста балета, Цискаридзе является активным блогером. Пользователи решили, что танцор, наконец-таки, связал себя узами брака, - сообщает teleprogramma.pro. Они нашли, что Николай и его спутница – прекрасная пара, и у них будут замечательные наследники.

Но подписчики артиста быстро разобрались в ситуации. "С выпускницей! Будущей звездой РУССКОГО БАЛЕТА!", "студентка выпускница!!!", "С любимым педагогом ..", - подсказали в комментариях.