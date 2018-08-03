У певца Данко появилась новая возлюбленная, но его жена защитила Машу

Певец Данко неоднократно рассказывал о своей младшей четырехлетней дочке, которой необходима постоянная помощь родителей и медиков. У артиста от гражданской жены Натальи Устименко две дочки. Но появилась новая возлюбленная. Музыкант Александр Фадеев, как оказалось, сейчас не живет в семье.

У Натальи были трудные роды. Данко обвиняет врачей в том, что его дочь Агата больна. Девочка страдает от ДЦП. На лечение необходимы достаточно большие суммы денег. Музыкант ранее все силы прикладывал к тому, чтобы обеспечить семью. А сейчас Наталье приходится обращаться за алиментами. Он не только редко навещает дочек, но и к младшей проявляет непонятный негатив. Это рассказала Катя Гордон, владелица адвокатской конторы, защищающая многих женщин.

По словам Горлон, Наташа не держит зла на отца 14-летней Сони и 4-летней Агаты, но хочет добиться выплаты алиментов, - сообщает "СтарХит". Катя Гордон отметила: "Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили". Адвокат и Наталья предложили Данко подписать алиментное соглашение. Но он отказался, сославшись на отсутствие денег.

Семье Данко нужно как минимум 50 тысяч рублей ежемесячно. Но, действительно, у него мало работы, и артист строит отношения с диджеем Марией Силуяновой.

Певец полагает, что у Натальи тоже появился новый мужчина.

Недавно телеведущая Дана Борисова, у которой были отношения с Данко, подтвердила его уход из семьи. Дана посетовала, что ее Данко избил.

В Инстаграм Данко появилось фото со старшей дочерью Соней.

Публикация от Данко (@danko_star)2 Авг 2018 в 12:03 PDT

Таким мамам как Наташа, обязательно необходим отдых. Наталья побывала на море и выложила в Инстаграм фото. Людей, которые начали гнобить новую возлюбленную Данко, она призвала остановиться.

"Маша не уводила никого из семьи, и хватит это мусолить! Всем добра!", - написала Устименко.