Актриса Светлана Пермякова кардинально сменила имидж
1 августа 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса, звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова кардинально сменила имидж. Знаменитость поразила поклонников новой прической, которая многим показалась невероятно смелой и эффектной.
Светлана перекрасила свои волосы в ярко-розовый цвет. Причем на снимке можно увидеть эффект омбре – локоны выкрашены в разные оттенки, передает teleprogramma.pro.
Фанаты Пермяковой пришли в восторг от подобных изменений и сочли, что новый образ делает их любимицу моложе и интересней. Некоторым показалось, что актриса помолодела лет на десять, а другие пользователи сети и вовсе признались, что не сразу узнали звезду.
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