Ваенга нецензурно высказалась о Монеточке
31 июля 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Елена Ваенга подвергла крайне жесткой критике юную популярную исполнительницу Елизавету Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка, в своем комментарии к ее песне.
Елена Ваенга не стала сдерживать эмоций и нецензурно прокомментировала опубликованный в сети фрагмент выступления Монеточки.
«Какая же это чудовищная (ерунда). А все как с катушек (послетали). Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть», - написала исполнительница шансона Елена Ваенга.
Пользователи моментально вступились за свою любимицу Монеточку, в свою очередь, назвав Елену разными неласковыми словами и обвинив «ушедшую в прошлое» певицу в попытке «словить хайп».
Ранее Земфира раскритиковала Монеточку, заявив, что голос у нее «омерзителен».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес