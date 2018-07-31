Ваенга нецензурно высказалась о Монеточке

Певица Елена Ваенга подвергла крайне жесткой критике юную популярную исполнительницу Елизавету Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка, в своем комментарии к ее песне. Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку

Елена Ваенга не стала сдерживать эмоций и нецензурно прокомментировала опубликованный в сети фрагмент выступления Монеточки.

«Какая же это чудовищная (ерунда). А все как с катушек (послетали). Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть», - написала исполнительница шансона Елена Ваенга.

Пользователи моментально вступились за свою любимицу Монеточку, в свою очередь, назвав Елену разными неласковыми словами и обвинив «ушедшую в прошлое» певицу в попытке «словить хайп».

Ранее Земфира раскритиковала Монеточку, заявив, что голос у нее «омерзителен».