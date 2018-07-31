Актер Новиков 15 раз женился на одной и той же женщине

Известный советский и российский актер Владимир Новиков признался, что был женат 16 раз. Причем 15 из своих 16 браков он заключал с одной и той же женщиной – своей второй супругой Еленой.

Первый брак Владимира Новикова продлился недолго: жена хотела, чтобы он сидел дома. А вот со второй своей супругой, Еленой, актер прожил в общей сложности 26 лет. За эти годы они успели 15 раз сочетаться браком и 14 раз развестись.

Причиной такой череды встреч и расставаний актер называет женскую ревность. Супруга ревновала его, и повод для этого он давал ей сам, признается Новиков. Что, в принципе, неудивительно, поскольку кроме толпы поклонниц, среди его знакомых были Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда… попробуй тут не заревновать!

Ситуация изменилась, когда духовник Новикова предложил ему обвенчаться с супругой. Видимо, священнику надоело наблюдать всю эту канитель браков и разводов в отношениях Владимира и Елены. После венчания, вспоминает Владимир, страсти улеглись, отношения постепенно наладились.

Девять лет назад Новикова постигла трагедия: супруга умерла. Но сейчас в его жизни появилась женщина, подарившая надежду на счастье, сообщают «Вести».