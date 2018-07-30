Мать Анастасии Волочковой опубликовала фото: "ноги лучше, чем у дочки"
30 июля 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Мать Анастасии Волочковой Тамара Владимировна отдыхает в настоящий момент с внучкой Ариадной в Турции. Женщина разместила в Инстаграме снимок, на котором приковывают внимание стройные ноги женщины.
Судя по подписи к фото, 67-летнюю женщину на балконе отеля сфотографировала Ариша. Стройным ногам Тамары Владимировны может позавидовать ее дочь, считают подписчики. "Какая вы красотка! Просто девочка!", "Красота, стиль, грация. Просто шикарно выглядите!", - отмечают в комментариях.
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