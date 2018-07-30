Светлана Лобода: Моя родная дочь меня не узнала

Известная 35-летняя артистка Светлана Лобода в мае этого года вновь стала мамой. Певица родила вторую дочку и назвала её Тильдой. Спустя несколько недель после родов, певица снова приступила к работе. Кто является отцом ребёнка, исполнительница решила не уточнять.

Сейчас Лобода активно гастролирует и часто бывает в разъездах. Пока артистки нет дома, за дочерью следят её бабушка и сестра. Сама певица признаётся, что не может бросить работу, несмотря на то, что сильно скучает по малышке, передаёт «Телепрограмма».

Совсем недавно артистка рассказала поклонникам, что дочь перестала её узнавать, потому что в течение недели мамы не было рядом. «Она увидела меня и начала плакать, - поделилась Светлана. - Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы».

Поклонники Лободы были поражены таким признанием и посоветовали певице поменьше работать и большую часть времени уделять семье.