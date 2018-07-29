//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве

29 июля 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве
Фото: Instagram

64-летний музыкант Андрей Макаревич рассказал о женщинах и одиночестве. Он совершенно не переживает, что не имеет сейчас дамы сердца и наслаждается своей свободой и независимостью.

Андрей Макаревич был трижды женат, но каждый его брак заканчивался разводом. С последней супругой Натальей Голубь он прожил вместе более семи лет. И вот уже почти восемь лет артист не желает себя связывать никакими обязательствами и находит особую прелесть в статусе холостяка.

«Какой-то отдельно взятой одной дамы у меня нет сейчас. И я совершенно не переживаю по этому поводу. Я не считаю, что одиночество - это недостаток. Я считаю, что это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно варю», - признался Макаревич изданию «СтарХит».

И все-таки в доме звезды есть одна и очень любимая особа женского пола, в которой метр души не чает. Он даже на гастролях скучает по своей любимице - немецкой овчарке Еве. Еще один повод для радости музыканта - это успехи его сына Ивана в кино. Не все знаменитому отцу удается посмотреть, но то, что он видел, считает вполне достойными актерскими работами наследника.

Сейчас Макаревич часто оказывается в эпицентре скандалов из-за своих резких высказываний и политических взглядов. Однако, по словам артиста, это никак не влияет ни на его творчество, ни на гастрольный график, ни на любовь поклонников.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Армия

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня ВМФ. Участие приняли более 1,5 тысячи военнослужащих, 40 боевых морских судов и свыше 20 единиц сухопутной военной техники.

//Общество

Совфед поддержал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

Совфед поддержал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

В субботу, 28 июля, стало известно, что Совет Федерации поддержал закон, который касается регистрации новых автомобилей. Теперь в России разрешается ставить машины на учет без посещения ГИБДД.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//Общество

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сделал важное заявление. Сенатор сообщил, что из Госдумы отозвали законопроект об аккредитации визовых центров в РФ.

//В мире

Американские СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Марии Бутиной

Американские СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Марии Бутиной

Американские СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Марии Бутиной в шпионаже. Оказывается, Мария ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

ВСУ обвиняют в списывании боеприпасов для передачи «Правому сектору»

ВСУ обвиняют в списывании боеприпасов для передачи «Правому сектору»

ВСУ списывает боеприпасы для того, чтобы передать их боевикам «Правого сектора» (запрещена в России). Об этом заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

//Происшествия

Аварию с автобусом в Подмосковье проверяет удмуртская прокуратура

Аварию с автобусом в Подмосковье проверяет удмуртская прокуратура

ДТП произошло 28 июля в Подмосковье у Белых столбов. В автобусе, перевернувшемся на трассе, находились артисты и руководители ансамбля народной песни и танца Удмуртии "Танок".

//Шоу-бизнес

Первый в России концерт Gorillaz сорвался из-за угрозы "человеческих жертв"

Первый в России концерт Gorillaz сорвался из-за угрозы "человеческих жертв"

Российские поклонники британской группы Gorillaz безумно расстроены. Первое в России выступление музыкантов в московском Парке Горького сорвалось из-за грозы и сильнейшего ливня.

//Шоу-бизнес

Осин пиарится на своей болезни, он вовсе не бедный человек,уверена Наталья Штурм

Осин пиарится на своей болезни, он вовсе не бедный человек,уверена Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм возмущена поведением своего коллеги по цеху Евгения Осина. Она убеждена, что артист всем врет, а на самом деле он далеко не бедный человек и вовсе не хочет лечиться от алкоголизма

//Происшествия

Нетрезвый водитель сбил шесть человек в Самарской области

Нетрезвый водитель сбил шесть человек в Самарской области

В Самарской области вчера вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и сбил группу людей. Мужчина, управляющий машиной, был пьян. Пострадавшие находятся в больнице.

//Общество

Пушков прокомментировал слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Пушков прокомментировал слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Петр Порошенко в очередной раз переписывает исторические факты, заявляя, что крестив страну, князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Киркоров предложил придумать ему казнь за "Ибицу"

Киркоров предложил придумать ему казнь за "Ибицу"

Филипп Киркоров рассказал, что совсем скоро зрители увидят вторую часть клипа "Цвет настроения синий" под названием "Ибица". Ее премьерный показ пройдет в начале осени: "Опять будет жесть такая".

//Шоу-бизнес

Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве

Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве

64-летний музыкант Андрей Макаревич рассказал о женщинах и одиночестве. Он совершенно не переживает, что не имеет сейчас дамы сердца и наслаждается своей свободой и независимостью.

//Армия

Путин на катере поприветствовал экипажи кораблей на параде в Петербурге

Путин на катере поприветствовал экипажи кораблей на параде в Петербурге

Глава российского государства Владимир Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, которые принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

//Общество

Российский алиментщик задолжал детям 118 млн рублей

Российский алиментщик задолжал детям 118 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов обнаружила россиянина с самой большой задолженностью по алиментам. Им оказался 50-летний гражданин, живущий в Москве. Он задолжал своей жене и четырем детям 118 млн рублей.

//Политика

Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом США

Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом США

Сторонники Дональда Трампа «страдают психическим расстройством» и так ненавидят демократов, что на выборах скорее выбрали бы президентом страны Владимира Путина, чем кандидата от Демократической партии.

//Общество

На Украине появились билборды, унижающие своих граждан, отдыхающих в Крыму

На Украине появились билборды, унижающие своих граждан, отдыхающих в Крыму

Билборды, которые высмеивают тех граждан Украинцы, что отдыхают в Крыму, появились на улицах украинских городов, пишут "Аргументы недели-Крым".

//В мире

В Британии принца Чарльза поймали на переписке с епископом-извращенцем

В Британии принца Чарльза поймали на переписке с епископом-извращенцем

В британском суде предали огласке переписку принца Чарльза с епископом Питером Боллом. Скандал произошел в рамках расследования дела о сексуальном насилии.

//Спорт

«Спартак» - «Оренбург» 1:0

«Спартак» - «Оренбург» 1:0

В субботу, 28 июля, в стартовом матче нового сезона РФПЛ московский «Спартак» на своем поле принимал «Оренбург». Судья: Галимов (Улан-Удэ).

//Новости СМИ2

//В мире

В Сирии террористы угрожают казнить 14 женщин

В Сирии террористы угрожают казнить 14 женщин

В Сирии террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» пригрозили расправой над заложниками, которыми являются 14 женщин, взятых в плен при нападении 25 июля на провинцию Эс-Сувейд.

//Криминал

Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве задержан

Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве задержан

В Подмосковье был задержан гражданин, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Москве. Его везут к следователям на допрос, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

//Общество

Алексей Пушков рассказал, что произойдет с участниками экспедиции на Марс

Алексей Пушков рассказал, что произойдет с участниками экспедиции на Марс

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что астронавты экспедиции на Марс либо перебьют друг друга еще в звездолете, либо сойдут с ума по прибытии на Красную планету.

//Политика

В Берлине не верят в «причастность» России к отравлению Скрипалей

В Берлине не верят в «причастность» России к отравлению Скрипалей

Депутат Бундестага Хайке Хензель заявила, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет подтверждения того, что Россия якобы замешана в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

//В мире

Петр Порошенко заявил о «европейском выборе» князя Владимира

Петр Порошенко заявил о «европейском выборе» князя Владимира

Лидер Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий, приуроченных к 1030-летней годовщине Крещения Руси, что крестив страну, князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский.

//В мире

Власти Великобритании хотят ввести налог на соцсети, чтобы бороться с фейками

Власти Великобритании хотят ввести налог на соцсети, чтобы бороться с фейками

Правительство Великобритании поддержало инициативу введения налога на социальные сети с целью борьбы против дезинформации. Эта идея обсуждалась в комитете парламента страны по вопросам культуры, СМИ, а также спорта и цифровых технологий.

//Новости Redtram

//В мире

Президент Эквадора считает дело Ассанжа проблемой для своей страны

Президент Эквадора считает дело Ассанжа проблемой для своей страны

Ситуация вокруг находящегося в посольстве Эквадора в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является проблемой для страны, заявил президент южноамериканской республики Ленин Морено.

//В мире

В Австралии кенгуру угрожают сельскому хозяйству

В Австралии кенгуру угрожают сельскому хозяйству

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс запечатлела нашествие кенгуру на ее сельскохозяйственные угодья. Жители Австралии уже не знают, куда деваться от расплодившихся сумчатых.

//В мире

Премьер Чехии заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией

Премьер Чехии заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что необходимо бороться с нелегальной миграцией в Европе. Об этом он сообщил после возвращения из Германии, где встречался с премьером Баварии Маркусом Зёдером.

//В мире

В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния в связи с лесными пожарами, начавшимися 23 июля и продолжающимися до сих пор, сообщили сегодня в Белом доме.

//В мире

Лондон засекретил документы о свадьбе принцессы Дианы

Лондон засекретил документы о свадьбе принцессы Дианы

Власти Великобритании засекретили более 6 тыс. документов. Несмотря на то, что 20-летний срок секретности истёк, правительство не намерено открывать доступ к документам «из соображений национальной безопасности».

//В мире

ВКС России уничтожили беспилотник на подлете к базе Хмеймим

ВКС России уничтожили беспилотник на подлете к базе Хмеймим

Российские ВКС в Сирии обнаружили и уничтожили приближавшийся к авиабазе Хмеймим беспилотник. Летательный аппарат был запущен с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.

//В мире

Военные врачи РФ оказали помощь 76 сирийским детям за сутки

Военные врачи РФ оказали помощь 76 сирийским детям за сутки

За минувшие сутки российские военные врачи оказали помощь 76 сирийским детям в населенном пункте Эт-Табия. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

//Общество

Путин принял участие в торжествах к 1030-летию Крещения Руси

Путин принял участие в торжествах к 1030-летию Крещения Руси

Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Руси. После молебна патриарх Кирилл поздравил президента с именинами.

//Общество

28 июля стал самым жарким днем с начала года в Москве

28 июля стал самым жарким днем с начала года в Москве

Сегодня, 28 июля, зафиксирована самая высокая температура воздуха в столичном регионе с начала года. Вместе с тем МЧС призвал не расслабляться и продлил «желтый» уровень опасности до конца суток.

//В мире

На гоночной трассе в Бельгии в аварии пострадали пять человек

На гоночной трассе в Бельгии в аварии пострадали пять человек

28 июля на гоночной трассе Спа–Франкоршам в Бельгии пострадали пять человек. Авария случилась во время гонки поддержки Super Trofeo.Lamborghini врезался в барьер безопасности

//В мире

Украинский посол поблагодарил Помпео за Крымскую декларацию

Украинский посол поблагодарил Помпео за Крымскую декларацию

Посол Украины в США Валерий Чалый поблагодарил госсекретаря Майка Помпео за принятие Крымской декларации и предположил, что в будущем документ будет известен именно как «декларация Помпео».

//Спорт

Черчесов рассказал, что за границей пришлось объяснять, что значит «Усы надежды»

Черчесов рассказал, что за границей пришлось объяснять, что значит «Усы надежды»

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов рассказал, что за границей ему пришлось объяснять смысл акции «Усы надежды». По его словам, многие подумали, что это усы женщины, которую зовут Надежда.

//В мире

Премьер Венгрии высказался о политике ЕС в отношении России

Премьер Венгрии высказался о политике ЕС в отношении России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил сегодня с заявлением, в котором усомнился в исходящей от России угрозе и назвал политику Европейского союза в отношении России «примитивной».

//Шоу-бизнес

Участник "Дома-2" пытался задушить свою тёщу

Участник "Дома-2" пытался задушить свою тёщу

Участник скандального шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитриенко чуть не задушил свою тещу. По словам Димы, она постоянно давала советы по воспитанию ребёнка. В порыве ярости Дмитриенко набросился на женщину.

//Армия

Фрегат "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ России

Фрегат "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ России

В субботу, 28 июля, состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Грошков». Фрегат включен в боевой состав ВМФ РФ.

//В мире

Чтобы не умереть от рака, британская ведущая начала заниматься спортом

Чтобы не умереть от рака, британская ведущая начала заниматься спортом

Известная британская ведущая Давина Макколл призналась, что смерть сестры от тяжелой болезни побудила ее заняться спортом. Об этом сообщил таблоид TheSun.

//Происшествия

Молния ударила в летевший из Кишинева в Петербург самолет

Молния ударила в летевший из Кишинева в Петербург самолет

Молния ударила в самолет молдавских авиалиний, выполнявший рейс из Кишинева в Санкт-Петербург. Никто не пострадал, но по решению командира экипажа самолет вернулся в аэропорт, рейс был отменен.

//В мире

Поедание мясного пирога премьер-министром Австралии стало поводом для скандала

Поедание мясного пирога премьер-министром Австралии стало поводом для скандала

Возмутительное использование ножа и вилки во время поедания мясного пирога стало поводом для громкого скандала, в который попал премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. Британские СМИ уже обвинили австралийского политика в том, что он умудрился сразу после этого начать национальные дебаты.

//В мире

Полиция Сербии обнаружила сумку со взрывчаткой около русской церкви

Полиция Сербии обнаружила сумку со взрывчаткой около русской церкви

В центре Белграда местная полиция обнаружила сумку со взрывчаткой, двумя дымовыми бомбами, 20 патронами, слезоточивым газом, бикфордовым шнуром и пятью детонаторами.

//Шоу-бизнес

Валентина Терешкова навестила Иосифа Кобзона в больнице

Валентина Терешкова навестила Иосифа Кобзона в больнице

Находящегося в больнице народного артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Об этом сообщила супруга артиста.

//Армия

В Белоруссии начался конкурс снайперов в рамках "АрМИ-2018"

В Белоруссии начался конкурс снайперов в рамках "АрМИ-2018"

В белорусском Бресте прошла торжественная церемония открытия конкурса «Снайперский рубеж», проходящего в рамках Армейских международных игр-2018. В состязании участвуют команды из 18 стран.

//В мире

Британия поторопилась с назначением виновных в Солсбери, сообщает посольство РФ

Британия поторопилась с назначением виновных в Солсбери, сообщает посольство РФ

Посольство РФ сделало заявление, что британские власти поторопились с назначением виновных в отравлении в Солсбери. Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, Великобритания не удосужилась представить какие-либо доказательства.

//Происшествия

В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Домодедовском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Ижевска в Москву. В салоне находилось 27 пассажиров и два водителя. Несколько человек получили травмы.

//Шоу-бизнес

Королёва и Тарзан спасают ребёнка из детдома

Королёва и Тарзан спасают ребёнка из детдома

Певица Наташа Королёва и её муж Тарзан собирают средства на лечение четырёхлетнего мальчика из детдома. Из-за редкой болезни ребёнок не может двигать руками и ногами.

//Шоу-бизнес

Стала известна причина осветления кожи Майкла Джексона

Стала известна причина осветления кожи Майкла Джексона

Стала известна настоящая причина постепенного осветления кожи поп-короля Майкла Джексона. Дело оказалось совсем не в том, что он «хотел быть белым», как утверждала по этому поводу пресса.

//Шоу-бизнес

Пугачева врет от неуверенности и мне ее жалко, уличил Примадонну Стас Садальский

Пугачева врет от неуверенности и мне ее жалко, уличил Примадонну Стас Садальский

Примадонна все время врет, такие выводы сделал Стас Садальский после просмотра последнего интервью Аллы Пугачевой. Разговор по душам с Олегом Меньшиковым показался скандальному блогеру слишком пафосным.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры