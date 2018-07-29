Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве
29 июля 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
64-летний музыкант Андрей Макаревич рассказал о женщинах и одиночестве. Он совершенно не переживает, что не имеет сейчас дамы сердца и наслаждается своей свободой и независимостью.
Андрей Макаревич был трижды женат, но каждый его брак заканчивался разводом. С последней супругой Натальей Голубь он прожил вместе более семи лет. И вот уже почти восемь лет артист не желает себя связывать никакими обязательствами и находит особую прелесть в статусе холостяка.
«Какой-то отдельно взятой одной дамы у меня нет сейчас. И я совершенно не переживаю по этому поводу. Я не считаю, что одиночество - это недостаток. Я считаю, что это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно варю», - признался Макаревич изданию «СтарХит».
И все-таки в доме звезды есть одна и очень любимая особа женского пола, в которой метр души не чает. Он даже на гастролях скучает по своей любимице - немецкой овчарке Еве. Еще один повод для радости музыканта - это успехи его сына Ивана в кино. Не все знаменитому отцу удается посмотреть, но то, что он видел, считает вполне достойными актерскими работами наследника.
Сейчас Макаревич часто оказывается в эпицентре скандалов из-за своих резких высказываний и политических взглядов. Однако, по словам артиста, это никак не влияет ни на его творчество, ни на гастрольный график, ни на любовь поклонников.
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