Борщи варить?Я и сам прекрасно готовлю, Макаревич о женщинах и своем одиночестве

64-летний музыкант Андрей Макаревич рассказал о женщинах и одиночестве. Он совершенно не переживает, что не имеет сейчас дамы сердца и наслаждается своей свободой и независимостью.

Андрей Макаревич был трижды женат, но каждый его брак заканчивался разводом. С последней супругой Натальей Голубь он прожил вместе более семи лет. И вот уже почти восемь лет артист не желает себя связывать никакими обязательствами и находит особую прелесть в статусе холостяка.

«Какой-то отдельно взятой одной дамы у меня нет сейчас. И я совершенно не переживаю по этому поводу. Я не считаю, что одиночество - это недостаток. Я считаю, что это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно варю», - признался Макаревич изданию «СтарХит».

И все-таки в доме звезды есть одна и очень любимая особа женского пола, в которой метр души не чает. Он даже на гастролях скучает по своей любимице - немецкой овчарке Еве. Еще один повод для радости музыканта - это успехи его сына Ивана в кино. Не все знаменитому отцу удается посмотреть, но то, что он видел, считает вполне достойными актерскими работами наследника.

Сейчас Макаревич часто оказывается в эпицентре скандалов из-за своих резких высказываний и политических взглядов. Однако, по словам артиста, это никак не влияет ни на его творчество, ни на гастрольный график, ни на любовь поклонников.