Осин пиарится на своей болезни, он вовсе не бедный человек,уверена Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм возмущена поведением своего коллеги по цеху Евгения Осина, который сообщил всем, что вынужден продать квартиру из-за своего бедственного положения. Артистка убеждена, что Осин всем врет, а на самом деле он далеко не бедный человек. Он ни в чем не нуждается, и не только не хочет лечиться от алкоголизма, но и сделал из своей болезни повод для пиара.

«У него четыре квартиры в Москве. Только за последний год он заработал около миллиона на разнообразных шоу, где рассказывал про свою тяжелую жизнь. Средства ему нужны только на покупку очередной бутылки. Если вас интересует, зачем он это делает, то скажу – ради пиара. Хочет разжалобить поклонников, чтобы те начали ему помогать. Никакие квартиры он не продает, ему это просто не нужно», – сообщила Штурм журналистам «СтарХит».

Певица убеждена, что ответственность за свою жизнь и здоровье каждый несет сам, и тому есть прекрасное подтверждение – история той же Даны Борисовой, которая лечилась в той же клинике, что и Осин. «Сейчас вся страна переживает за Иосифа Кобзона, который является легендой эстрады, моим учителем. Вот вам и три судьбы: мэтр, который всего добился сам, Дана, которая борется за нормальную, трезвую жизнь и Осин, который растерял и здоровье, и талант», – резюмировала Наталья.