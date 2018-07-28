Участник "Дома-2" пытался задушить свою тёщу
28 июля 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Участник скандального шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитриенко чуть не задушил свою тещу. Как выяснялось, парень и не жалеет о содеянном.
Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель совсем недавно стали родителями. К сожалению, Дима так и не нашёл общий язык с мамой Ольги Татьяной Владимировной. По словам Дмитриенко, мама постоянно давала советы по воспитанию ребёнка, что вызывало дикое у него раздражение. Недавно завязалась очередная перепалка между зятем и тёщей. В этот раз она закончилась плачевно.
Дима в порыве ярости чуть ли не задушил женщину. «Она не уважает меня. Почему я ее душил? Это случилось тогда, когда она начала меня материть», - заявил Дмитриенко.
При этом супруг поставил жене условие: либо он, либо мама. Сама Рапунцель разрывается между двух огней: ругаться с мужем она не хочет, но и разорвать связь с мамой она не собирается, передаёт «СтарХит».
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