Участник скандального шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитриенко чуть не задушил свою тещу. Как выяснялось, парень и не жалеет о содеянном.

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель совсем недавно стали родителями. К сожалению, Дима так и не нашёл общий язык с мамой Ольги Татьяной Владимировной. По словам Дмитриенко, мама постоянно давала советы по воспитанию ребёнка, что вызывало дикое у него раздражение. Недавно завязалась очередная перепалка между зятем и тёщей. В этот раз она закончилась плачевно.

Дима в порыве ярости чуть ли не задушил женщину. «Она не уважает меня. Почему я ее душил? Это случилось тогда, когда она начала меня материть», - заявил Дмитриенко.

При этом супруг поставил жене условие: либо он, либо мама. Сама Рапунцель разрывается между двух огней: ругаться с мужем она не хочет, но и разорвать связь с мамой она не собирается, передаёт «СтарХит».