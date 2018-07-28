Королёва и Тарзан спасают ребёнка из детдома

Певица Наташа Королёва и её муж Тарзан собирают средства на лечение четырёхлетнего мальчика из детдома. Миша, так зовут мальчика, почти всю жизнь провёл в детском доме.

Из-за редкой болезни, артрогрипоза, ребёнок не может двигать руками и ногами. Мише сделали несколько операций, однако улучшения так и не наступило.

Совсем недавно мальчика усыновила молодая семья. Новые родители стали искать способы, чтобы помочь своему малышу. Так о Мише узнала известная артистка.

Наташа Королёва перевела деньги на лечение Миши, а также подключила своих друзей, передаёт «Телепрограмма». Благодаря помощи артистов удалось собрать более одного миллиона рублей.