51-летняя Татьяна Овсиенко мечтает иметь детей. Ей поможет суррогатная мать

Татьяна Овсиенко призналась, что сейчас мечтает о детях. Она дождалась любимого мужчину - бизнесмена Александра Меркулова из тюрьмы (он сидел за организацию убийства) и теперь счастлива в отношениях. Дело осталось за малым – пара мечтает о ребенке.

«Мы с Сашей об общих детях думаем. Александр предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка-то уже взрослый, а понянчиться еще хочется", – четно призналась певица в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

Игорь – это усыновленный сын Татьяны Овсиенко и продюсера Владимира Дубовицкого. Он с семьей живет в Майами, поэтому знаменитая бабушка никак не может вдоволь нанянчиться с внуком. "Я уже купила внуку сказки Пушкина, сборники русских народных сказок. На сына с невесткой ругаюсь: они говорят на разных языках – итальянском, французском, английском, португальском, только не на русском. Это меня сильно обижает. Родной язык обязательно нужно знать", – пожаловалась Татьяна.

За последние почти десять лет Александр Меркулов трижды звал певицу замуж певицу, но она считает, что от штампа в паспорте счастливее еще никто не становился.