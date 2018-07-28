Пластика у Ротару сделана со вкусом, хирурги раскрывают секрет красоты звезды

Вечномолодой Софии Ротару, кажется, удалось остановить время. В 70 лет певица выглядит не многим больше чем на 30. Поклонники уверены, годы не властны над красотой артисты и задаются вопросами: «Как же такое моет быть?»

Сама София Михайловна секретами красоты делится охотно. Она утверждает, что рецепт ее молодости - это правильный образ жизни. Звезда отказалась от соли, есть в основном овощи и фрукты и тщательно следит за фигурой. Кроме того. Она уверяет, что нужно радоваться каждому дню, находить прекрасное даже в мелочах, постараться не волноваться и вообще видеть в жизни больше позитивных моментов. В принципе советы хорошие. И хотя ученые уже давно пришли к заключению, что нервные клетки все же восстанавливаются, стрессы негативно влияют на нашу жизнь. Но все же их отсутствие не способно сохранит нам молодость, а вот пластические операции, которые делают звезды, вполне с этим справляются.

«Безусловно, Ротару не раз прибегала к услугам пластических хирургов, но все вмешательства были сделаны очень грамотно, в меру и без фанатизма. Еще в молодости София Михайловна перенесла ринопластику, поправила форму носа. 2–3 раза делала блефаропластику верхнего и нижнего века. Была подтяжка лица, неоднократно проводилась липосакция подбородка», - рассказал специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин «Собеседнику» после анализа нескольких фотографий певицы разных лет.

Хирурги считают, что "хуторянка" и сейчас активно пользуется достижениями современной инъекционной и аппаратной косметологии, но «все изменения сделаны со вкусом, без перебора».