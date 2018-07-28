Поклонники уже ждут пополнения в семье внука Пугачевой

Поклонники ждут не дождутся, кода Никита Пресняков сделает свою знаменитую бабушку Аллу Пугачеву прабабушкой. Молодая семья Никиты и его жены Алены отмечает первую годовщину со дня свадьбы, а поклонники уже вовсю подозревают супругу в том, что она беременна.

«Простите пожалуйста, но Вы не в положении?», - фолловеры задают вопросы паре в Instagram, но ответа пока не получают. Особенно оживились подписчики поле публикации романтического снимка четы Пресняковых на пляже Майами.

«Как же быстро пролетел этот год. Год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом. Благодарю тебя за это чудесное время», - подписала снимок Алена. Подписчики пожелали счастья юной паре. Они заметили, что с недавних пор наблюдают, как молодая женщина выбирает более свободную одежду и понадеялись на скорое прибавление в семье.