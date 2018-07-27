Илья Резник рассказал о своих "проблемах" со здоровьем
27 июля 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня ряд СМИ распространили новость о том, что 80-летний Илья Резник попал в больницу. Эти сведения стали неожиданностью для самого поэта. Он в данный момент находится на отдыхе в Крыму вместе с супругой и друзьями.
"Спасибо за заботу. Очень приятно, что заботятся о моем здоровье. Кто-то из моих доброжелателей пустил «утку». Все в порядке", - сказал Резник Агентству городских новостей "Москва".
Поэт прекрасно себя чувствует, греется на солнце, катается по морю на кораблике. "Слава Богу, последние три года с моим самочувствием все нормально", - рассказал Резник "СтарХиту".
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