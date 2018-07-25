Актриса Кристина Кузьмина становится победительницей в борьбе с раком
25 июля 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Кристина Кузьмина перенесла тяжелые хирургические операции, прошла курсы химиотерапии в клинике и пила лекарства, чтобы одержать победу над раком. Рецидив болезни у актрисы диагностировали в прошлом году.
О проблемах со здоровьем звезда сериала "Тайны следствия" публике рассказывать не хотела, о трудностях Кристины с преодолением рака знали только самые близкие. Теперь Кузьмина может смело сказать, что близка к победе над болезнью, сообщает teleprogramma.pro. Кристина живет полной жизнью, влюбилась, она планирует множество рабочих проектов, что очень ей помогает.
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