Актриса Кристина Кузьмина становится победительницей в борьбе с раком

Кристина Кузьмина перенесла тяжелые хирургические операции, прошла курсы химиотерапии в клинике и пила лекарства, чтобы одержать победу над раком. Рецидив болезни у актрисы диагностировали в прошлом году. Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии мамы: перестала говорить

О проблемах со здоровьем звезда сериала "Тайны следствия" публике рассказывать не хотела, о трудностях Кристины с преодолением рака знали только самые близкие. Теперь Кузьмина может смело сказать, что близка к победе над болезнью, сообщает teleprogramma.pro. Кристина живет полной жизнью, влюбилась, она планирует множество рабочих проектов, что очень ей помогает.