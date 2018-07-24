"По пять часов занималась на пилоне.Все болело", рассказала актриса о своей роли

Актриса Лора Резникова, которую полюбили зрители за роли в сериалах «След», «Пятая стража», «Запретная любовь», в кино пришла далеко не сразу, а популярность вообще до сих пор кажется делом случая. Закончив журфак, девушка долгое время работала на телевидении и даже была ведущей на РБК-ТВ, но…

«Я устала от реальности и от того пафоса, который люди придают информации. Я решила попробовать себя в сценарной сфере. Отучилась на курсах Александра Митты и стала писать сценарии для сериала «След». Но так совпало, что во время съемок «слетела» актриса. И тогда режиссер попросил меня исполнить роль за нее, так как я подходила по типажу», - рассказала актриса о начале своей карьеры «Собеседнику».

Долгое время девушка увлекаеся танцами. Она занималась акробатикой на пилоне, танцевала аргентинское танго. Ее даже вызывали на ковер за то, что будучи серьезной ведущей посмела увлекатья "столь аморальным" хобби. А вот в актерской жизни это помогло. Ее умениями с удовольствием воспольовались сценаристы в одной из серий «Свидетелей» .

«Они вписали в сценарий, что моя героиня под прикрытием приходит в ночной клуб, прикинувшись новой танцовщицей, и она должна хорошо станцевать. Я просто за несколько дней до съемок получила сценарий серии, а до этого я год пилоном не занималась. Я сразу же позвонила одной из лучших преподавательниц, с которой мы занимались танцами два дня по пять часов. После этого все болело, но зато я справилась с задачей», - вспомнила курьезную ситуацию актриса.









Рассказывая о муже Лора Резникова говорит, что он юрист, очень умный и спокойный. А на вопрос, ревнует ли супруг, когда приходится в кино играть слишком откровенные сцены отвечает: «Нет, потому что он видит, что я после съемок прихожу выжатая как лимон. Он понимает, что ревновать не к чему, когда человек такой уставший».