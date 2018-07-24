"Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни

Одна из основательниц международной организации Femen – «лицо и тело движения», как называли 31-летнюю Оксану Шачко добровольно ущла из жизни. Девушка известна эпатажными акциями политического женщин - свободу слова, запрет проституции, против сексуальных домогательств. Однако свой социальный протес Оксана выражали весьма нестандартным способом, он даже получил название "политического или радикального эксгибиционизма".

Девушка обнажали свою грудь перед Папой Римским, президентами Украины Петром Порошенко, Беларуси Александром Лукашенко. В Италии активистки разделись перед Сильвио Берлускони. Несколько раз участниц движения задерживала полиция.

Последние два года лидер радикального эксгибционизма жила в Париже. Говорят, что она прекрасно рисовала, ее работы пользовались успехом и даже проходили персональные выставки. О смерти Шачко сообщила на своей странице в Facebook феминистская организация «ОНА» со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns.

Оксана Шачко оставила предсмертную записку, в которой было написано «you are fake», что можно перевести как: «вы фейковые, ненастоящие», следственные органы предполагают, что это обращение к французской элите, в кругах которой женщина вращалась в последнее время.«За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень трудно», - написала знакомая Шачко.

Российские пользователи Сети не прониклись смертью активистки движения «Femen». Сочувствующих оказалось крайне мало. «Грудь уже не та стала или разочаровалась в том, что делала?», «Как говорится, кто умом выделится не может, тот всякой ерундой привлекают к себе внимание. Логичный конец», «Ещё одно подтверждение того, что голые сиськи до добра не доводя», - написал пользователи в комментариях.