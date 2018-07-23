Жена Александра Овечкина перед родами подвергла свое здоровье серьезному риску

24-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина перед родами подвергла свое здоровье серьезному риску. Согласно последней информации, младшая дочь Веры Глаголевой впервые станет матерью совсем скоро.

Анастасия и Александр накануне совершили трансатлантический перелет. Последние несколько недель пара находилась в Москве, общалась с родственниками и прекрасно проводила время, однако рожать жена Овечкина решила все же в США. Как сообщает "7 Дней", будущая мать накануне полета получила специальную справку, которую она обязана была предъявить капитану воздушного судна.

Полет прошел успешно. Анастасия и ее возлюбленный отправились в Майами, где, вероятно, и появится на свет их первенец.