Жена Александра Овечкина перед родами подвергла свое здоровье серьезному риску
23 июля 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
24-летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина перед родами подвергла свое здоровье серьезному риску. Согласно последней информации, младшая дочь Веры Глаголевой впервые станет матерью совсем скоро.
Анастасия и Александр накануне совершили трансатлантический перелет. Последние несколько недель пара находилась в Москве, общалась с родственниками и прекрасно проводила время, однако рожать жена Овечкина решила все же в США. Как сообщает "7 Дней", будущая мать накануне полета получила специальную справку, которую она обязана была предъявить капитану воздушного судна.
Полет прошел успешно. Анастасия и ее возлюбленный отправились в Майами, где, вероятно, и появится на свет их первенец.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес