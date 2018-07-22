Любовь Толкалина подарила родителям, попавшим в ДТП, надежный внедорожник

Актриса Любовь Толкалина страшно разволновалась, узнав недавно о том, что ее мама и папа попали в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, родители Толкалиной не пострадали, а заботливая дочь задумалась о новой надежной машине для отца. Толкалина, Ваенга и Рудковская показали свои завтраки, едят и не толстеют

Мама и папа актрисы живут в Рязанской области, Любовь любит деревню, где раньше проводила лето. Но вот с дорогами под Рязанью не везде порядок.

Толкалина, выбирая надежную машину для бездорожья, советовалась со специалистами. "Как девочка, я долго не могла толком сформулировать , что мне от машины нужно...Главное , чтобы красивая была. Долго думала о цвете, ничего не понимала в комплектациях, по существу не могла грамотно задать ни одного вопроса". В итоге Толкалина и ее родители оказались патриотами. Папе Любы нравился один отечественный внедорожник. Его Люба и купила. "Отличный выбор! !!", "Люба, забота о родителях - это показатель добра и любви, Вы Умница! Спасибо Вашим родителям, что подарили миру такое Чудо!!!", - радуются поклонники актрисы.

Теперь Любовь Толкалина спокойна за своих родных, ездит на гастроли, отдыхает. Малина из собственного сада?