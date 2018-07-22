Ребенок, которого якобы усыновила Ксения Стриж, вернулся в детский дом
22 июля 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно российские СМИ написали, что популярная ведущая Ксения Стриж усыновила ребенка из детского дома. А сегодня стало известно, что 15-летний Никита вернулся в свой детдом в Челябинске. Как же так?
Оказывается, масс-медиа поторопились приписать звезде благородный поступок и подростка никто не собирался принимать в семью. Как выяснилось, мальчик жил у Ксении и Андрея, пока пытался поступить в цирковое училище.
«Я не усыновляла Никиту, — рассказала Стриж изданию Starhit, объяснив про „гостевой режим“ в котором они общаются с юношей. — Около года назад я познакомилась с этим замечательным мальчишкой. Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пусть смело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчас я помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище».
В этот раз Никите поступить в училище не удалось. Он провалил одно из конкурсных заданий, поэтому поехал обратно на Урал, но решил, что обязательно попытает счастья на будущий год, сообщила Ксения.
На ошибку масс-медиа, 51-летняя ведущая не обижается и говорит, что это никак не повлияло на их отношения с подростком. Они по-прежнему постоянно переписываются в соцсетях и остаются на связи.
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