Ребенок, которого якобы усыновила Ксения Стриж, вернулся в детский дом

Недавно российские СМИ написали, что популярная ведущая Ксения Стриж усыновила ребенка из детского дома. А сегодня стало известно, что 15-летний Никита вернулся в свой детдом в Челябинске. Как же так?

Оказывается, масс-медиа поторопились приписать звезде благородный поступок и подростка никто не собирался принимать в семью. Как выяснилось, мальчик жил у Ксении и Андрея, пока пытался поступить в цирковое училище.

«Я не усыновляла Никиту, — рассказала Стриж изданию Starhit, объяснив про „гостевой режим“ в котором они общаются с юношей. — Около года назад я познакомилась с этим замечательным мальчишкой. Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пусть смело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчас я помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище».

В этот раз Никите поступить в училище не удалось. Он провалил одно из конкурсных заданий, поэтому поехал обратно на Урал, но решил, что обязательно попытает счастья на будущий год, сообщила Ксения.

На ошибку масс-медиа, 51-летняя ведущая не обижается и говорит, что это никак не повлияло на их отношения с подростком. Они по-прежнему постоянно переписываются в соцсетях и остаются на связи.