"Я каждое утро уговариваю себя не сойти с ума", признался Игорь Костолевский

Актер Игорь Костолевский так часто играл в кино роли романтических героев и ловеласов, что многие зрители просто не представляют, что в реальной жизни о может быть совсем не такими, как на экране. Игорь Матвеевич наоборот уверен, что чем меньше артист из сыгранных ролей переносит в настоящую жизнь, тем лучше это для него же самого.

«Чем меньше ты это делаешь, тем лучше. Умения надо оставлять для сцены. Конечно, в жизни накапливается опыт, багаж, который используешь в своей профессии. Некоторые мои коллеги говорят: «В жизни я такой же, как на сцене». Я считаю, что так рассуждают только плохие актеры», - считает любимец публики.

Трудно поверить, но Игорю Костолевскому в этом году 70,он в прекрасной форме, работает в театре и вот уже 17 лет счастлив в браке со своей второй женой- французской актрисой Консуэло де Авиланд. «Так Господь распорядился, что действительно в моей жизни появилась француженка, которую я очень люблю. Ей нравится Россия, и жена многое делает для нашей страны. Наверное, в нашей встрече есть какая-то мистика. Но я не склонен все мистифицировать, считаю, что все сложилось так, как было нужно. Бог меня услышал», - признался Костолевский «Собеседнику».

К своей профессии он всегда относился очень серьезно, никогда не изменял себе и не соглашался на роли в «плохих» фильмах. Он категорически не принимал кино, где были «мат, всякая гадость, кровища рекой», и старался «избегать всей этой чернухи».

«Мы отражаем зрителя, зритель отражает нас. Ведь часто мы со сцены зрителю тоже даем продукт не самого высокого качества. Действительно, есть очень много низкопробного. А зритель начинает думать, что так оно и должно быть. А что касается поведения публики в зале — выросло целое поколение молодых людей, которые просто не знают, что такое театр. Они не знают, как там себя вести. Приходят в театр, как на стадион, "Уау!", жрут попкорн, пьют пиво, банки валяются… Раньше это просто невозможно было представить. А с другой стороны — слава Богу, что пришли. Раз придет, другой придет — может, ему что-то и откроется. Был случай, когда мы играли спектакль, кто-то позвонил человеку по мобильному. Он отвечает: "Говори громче, я в театре!" - говорит Костолевский о своей профессии и современном зрителе.

А вот жизнь он называет полным абсурдом, в котором очень тяжело оставаться достойным человеком. «Сама наша жизнь является большим абсурдом. Надо иметь очень трезвый взгляд, чтобы все переварить. Я каждое утро встаю и уговариваю себя, чтобы от всего не сойти с ума и трезвыми глазами смотреть на происходящее», - признался актер.