«Умиротворенная и счастливая», Басков рассказал как себя ощущает Примадонна

Уход Примадонны с большой сцены пошел ей только на пользу, уверен Николай Баской. Певец заметил, что после того, как звезда перестала регулярно выступать, она расцвела как женщина, реализовалась как мать и вообще «стала счастливой и умиротворенной».

Недавно Николай Басков встретил Аллу Борисовну во время отпуска на Сардинии. Фото певец выложил на своей странице в Instagram. «Она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой», — рассказал Басков в интервью «Собеседнику».

О перспективах своей семейной жизни артист говорит не слишком радужно. Он уже не уверен, что ему посчастливится повторить судьбу родителей, которые более сорока лет счастливы в браке. «Семейная жизнь – мой главный провал. Я очень хочу быть счастливым человеком, но у меня не получается. Быть может, из-за моей большой любви к себе», - признался артист.

Он так же сообщил, что о свадьбе с Викторией Лопыревой речи уже не идет. Пышному торжеству, о котором там много говорили оба влюбленных, скорее всего. не суждено случиться. «У нас непростые, сложные отношения. Мы люди эмоциональные, увлекающиеся. Но я благодарен Виктории. Она очень многое изменила в моей жизни: и отношение, и восприятие. Но пока о свадьбе речи не идет», - рассказал певец.