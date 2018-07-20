Одиннадцатилетний россиянин покорил наставников британского «Голоса»

Члены жюри британской версии вокального шоу «Голос. Дети» пришли в восторг от Ярослава из Москвы. Он спел арию «Nessun Dorma» из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». А на родине его когда-то не услышали.

К Ярославу повернулись все три наставника, которые были просто потрясены уникальным вокалом мальчика в 4,5 октавы. А зрители поднялись со своих мест и устроили певцу бурную овацию.

Ярослав рассказал, что ему уже приходилось участвовать в российском шоу «Голос». Но на родине к нему никто не повернулся.