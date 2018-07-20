Одиннадцатилетний россиянин покорил наставников британского «Голоса»
20 июля 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Члены жюри британской версии вокального шоу «Голос. Дети» пришли в восторг от Ярослава из Москвы. Он спел арию «Nessun Dorma» из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». А на родине его когда-то не услышали.
К Ярославу повернулись все три наставника, которые были просто потрясены уникальным вокалом мальчика в 4,5 октавы. А зрители поднялись со своих мест и устроили певцу бурную овацию.
Ярослав рассказал, что ему уже приходилось участвовать в российском шоу «Голос». Но на родине к нему никто не повернулся.
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