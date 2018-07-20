В Свердловской области умерла первая жена Владимира Высоцкого

В Нижнем Тагиле в Свердловской области скончалась первая жена советского поэта Владимира Высоцкого. Иза Высоцкая ушла на 82-м году жизни.

Изданию Ura.ru директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова сообщила, что артистка хотела, чтобы её запомнили живой на сцене.

Как отметила Ансимова, Иза была полна творческих сил. Она была намерена окончить театральный сезон, и планировались гастроли с е участием. Директор театра добавила, что реквием назначен на 22 июля, но точное время панихиды ещё неизвестно.

Иза Высоцкая – первая жена легендарного советского поэта. Она единственная носила фамилию супруга. С Владимиром Высоцким она познакомилась в 1956 году в школе-студии МХАТ. В 1960 году они сыграли свадьбу, но спустя два года они расстались.